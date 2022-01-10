23 Ocak kader günü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde İskele-Karpaz ve Lefke bölgesini ziyaret etti. Bu üç bölgenin kaderine terk edildiğini ifade eden Özyiğit, 23 Ocak'ta verilecek kararla birlikte bu yerlerin kaderinin de değişeceğini söyledi.

İskele Merkez, Kurtuluş, Ergazi, Mehmetçik, Kumyalı, Ziyamet, Büyükkonuk, Yenierenköy ve Dipkapaz’da esnaf ve vatandaşlarla sohbet edildi, TDP’nin siyasetine ilişkin bilgiler vererek, sorular yanıtlandı. Ziyaretlerde özellikle İskele-Karpaz bölgesinde yaşanmakta olan sorunların yanı sıra, esnafın, üretim sektörünün sıkıntıları konuşuldu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, İskele ve Karpaz bölgesinin genelde hükümetler tarafından kaderine terk edildiğini belirterek, bunun ne bölge insanının ne de bölgenin kaderi olmaması gerektiğini ifade etti.

İskele ve Karpaz bölgesinin Turizme yapılacak yatırımlar, yüksek öğrenimden hak ettiği payı alması ve tarım, hayvancılık ve balıkçılığın geliştirilmesiyle mümkün olacağını belirten Özyiğit, “Bizlere verilen destekle bunları yapma kararlılığındayız. 23 Ocak'ta verilecek kararla birlikte bölgenin kaderi de değişecektir” dedi.

Refah bir Lefke yaratılacak

Özyiğit, Lefke bölgesini ziyaretinde yaptığı konuşmada ise TDP’nin temel hedeflerinden birinin, Lefke bölgesinin sahip olduğu güzellikleri bozmadan, bölgenin cittaslow ruhuna da uygun, sürdürülebilir bir yaşama ve üretime sahip olmasını sağlamak olduğunu belirtti.



Lefke bölge esnafı ve sanayi bölgesini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edenÖzyiğit, ülkenin her bölgesini gezdiklerini, esnaflar, üreticiler ve vatandaşlarla sürekli görüştüklerini belirterek, toplumun büyük çoğunluğunun başta ekonomik olmak üzere ciddi sıkıntı içinde olduğunu ifade etti.Özyiğit, turizm, üniversite ve üretim potansiyeli çok yüksek olan bölgede bu sektörlerin gelişiminin birbirleri ile paralel planlanarak, üreten, gelişen, karakterini koruyan huzurlu ve refah bir Lefke yaratılacağını ifade etti.

TDP Sanayi Odası’nı da ziyaret etti

TDP milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Başkan Ali Kamacıoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Görüşmede, yerli üretimde yaşanan sıkıntılar başta olmak üzere ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve TDP’nin plan ve projeleri konuşuldu.

Özyiğit, özellikle pandemi döneminin üretimin değerini ve önemini ortaya koyduğunu, dünyanın birçok ülkesinin yeni dönemle birlikte üretime desteği artırdığını belirterek, “Yerli üretim, yerli sanayi bizim için olmazsa olmazdır” dedi.