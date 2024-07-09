23 ülke yarışacak

Ömer KADİROĞLU

Ülkemizde birçok başarılı organizasyonda ve yurt dışı yarışmalarında adından sıkça söz ettiren Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği, Bursa’da düzenlenen ve 23 ülkenin katılacağı 36. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışmasında KKTC’yi temsil edecek. Dernek Başkanı Serhat Kozoğlu yaptığı açıklamada 11 Temmuz Perşembe akşamı 23 ülkenin 8’er dakikalık performansları sonrasında finale kalan gurupların 12 Temmuz Cuma akşamı 5’er dakikalık performanslarına göre derecelendirileceğini ifade etti. 36’ncı kez düzenlenen Altın Karagöz Halk Dansları Yarışmasında Bolivya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, İrlanda, İspanya, Japonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Kazakistan, Kolombiya, Kosova, Letonya, Macaristan, Moldova, Özbekistan, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Tayland, Türkmenistan ve Uruguay yarışacak.