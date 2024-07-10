Tarih yeniden canlandı

“Uyan Ali’m uyan!” diyerek yıllarca Mağusa Limanı türküsü ile yad edilen Arap Ali’nin yaşam öyküsü, dans, tiyatro ve müzikalin bir araya geldiği muhteşem bir gösteriyle ölümsüzleştirildi. Akademi Sanat Derneği’nin uzun yıllar süren araştırmaları sonucunda hazırlanan ve yaklaşık 150 kişilik bir ekiple sahnelenen bu etkinlik, önceki akşam saat 21.00’de Namık Kemal Meydanı’nda gururla sunuldu. Halka açık gerçekleşen bu özel gece ile Arap Ali’nin anısı yaşatılırken, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, “Ali’m” dans, tiyatro ve müzikalini izledi.

