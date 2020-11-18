25 bin lira nakit ödedi

KKTC’ye ithali yasak 258 adet av fişeği ile ülkeye giriş yapmaya çalışırken Metehan Sınır Kapısı’nda yakalanan Soterios İoannou hakkındaki soruşturma tamamlandı. Rum uyruklu zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı 2 gün süren tutukluluğun ardından “kanunsuz patlayıcı madde ithali ve tasarrufu” suçlarından yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 14 Kasım 2020 tarihinde, saat 15.00 sıralarında Metehan Kapısı’ndan KKTC’ye geçen Soterios İoannou’nun kullanımında bulunan araçta yapılan aramada 258 adet av fişeği tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, suçunu kabul ettiğini ve soruşturmanın tamamlandığını belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 25 bin TL nakit teminat yatırması ve 3 kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.