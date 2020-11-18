Telefonları incelenecek

Ailesiyle birlikte evinde misafir olarak kalan 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Ferhat Atalay hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Cinsel istismar ve cinsel saldırı gibi ağır ithamlar altında olan zanlı dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Ek süre talep eden polis, zanlının eşinin bazı iddialarda bulunduğunu, bunun üzerine cep telefonlarının incelemeye alındığını belirtti.

Polis, zanlının 2020 yılı Eylül - Kasım ayları arasında Hamitköy’de ailesi ile birlikte evinde misafir olarak bulunan 10 yaşındaki kız çocuğunun cinsel organını okşamak ve dudağından öpmek suretiyle cinsel saldırı ve istismarda bulunduğu yönünde şikâyette bulunulduğunu söyledi.

Polis, olayın 13 Kasım 2020 tarihinde polise rapor edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını dile getirerek, bunun üzerine zanlının tutuklandığını ifade etti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde ifadeler aldıklarını söyledi.

Eşi bazı iddialarda bulundu

Polis memuru, zanlının eşinin bir takım ciddi iddialarda bulunduğunu, bunun üzerine cep telefonlarının incelemeye alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve söz konusu olayın hassas bir nitelik taşıdığını, alınacak birçok ifade ve incelenecek cep telefonları bulunduğunu vurguladı.

Zanlının serbest kalması halinde yapılacak olan soruşturmaya ve alınacak olan ifadelere etki etme olasılığının bulunduğuna dikkat çeken polis, 6 gün ek süre istedi.

Savunmadan ilginç iddia

Zanlının avukatı ise kız çocuğunun dedesinin çocuk istismarı suçlamasıyla daha önce tutuklandığını, aile içerisinde cinsel konuların konuşulduğunu ve tüm bunların çocuğun psikolojik olarak bir travma yaşamasına neden olduğunu savundu.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.