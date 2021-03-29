Bir yılda bitecek 

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “Anavatan Türkiye tarafından başkent Lefkoşa’da yapılması kararlaştırılan 500 yataklı yeni Devlet Hastanesi’nin temelinin bu yılın Ekim ayında atılmasının ve hastanenin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü olan 2023’te hizmete girmesinin planlandığını” açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; Türkiye Sağlık Bakanlığı’ndan bir heyetin geçtiğimiz perşembe ve cuma günleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde projeyle ilgili temaslar yaptığını anımsatan, Başbakan Saner “Bu proje yine Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’ne verdiği önem ve değerin bir göstergesidir” dedi.

Başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere tüm Türkiye yetkili makamlarının projenin gerçekleşmesi için kararlılıkla konuya eğildiklerini belirten Başbakan Saner, ilgi ve destek için hükümeti ve halkı adına teşekkür etti.

Saner açıklamasına şunları kaydetti:

“Gerek Sağlık Bakanlığımız gerekse Başbakan olarak ben 2023’ten başlamak üzere ülkenin en az 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak söz konusu hastanenin en uygun, en verimli olacak şekilde inşası üzerinde önemle duruyoruz.

Söz konusu hastanenin zeminde 20 bin metrekare toplam 120 bin metrekarelik bir alana sahip olacak olup, hastane kompleksinin 2 tane 6’şar kat bir de 4 kat yüksekliğinde olmak üzere toplam üç bloktan oluşması tasarlanmaktadır.