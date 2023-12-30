27 bin doları bir ayda harcadı

Çalıştığı kuyumcu için ülkeye gümrüksüz olarak soktuğu pırlantaları satarak, paranın bir kısmını cebine atan Volkan Yılmaz hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlının pırlanta satışından elde ettiği 27 bin doları kendi ihtiyaçları için harcadığını söylediği belirtildi.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı. Polis, zanlının 2023 yılı Ekim ayı içerisinde Lefkoşa'da çalıştığı kuyumcuya ait olan ve İstanbul’dan getirmiş olduğu 71 adet pırlantayı gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduğunu söyledi.

Polis, zanlının pırlantaları Lefkoşa'da bir kuyumcuya 37 bin dolar karşılığında sattığını belirtti. Polis, zanlının satıştan aldığı paranın 10 bin dolarını çalıştığı kuyumcuya verdiğini, 27 bin doları ise çaldığını açıkladı.

Polis memuru, olayın 26 Aralık 2023 tarihinde bildirildiğini, soruşturma başlatıldığını, zanlının aynı tarihte Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis, satılan pırlantaların bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını, 27 bin doları kendi ihtiyaçları için harcadığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının cep telefonunun DATA incelemeye gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini ancak araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Zanlının ülkede ön izinle bulunduğunu kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.