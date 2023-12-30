Organize saldırı

Suna ERDEN

Türkiye’nin İstanbul ilinden Bilal Tula’yı vurması için gönderilen Abdulkadir Yavuz’un yalnız olmadığı ortaya çıktı.

Yusuf Tuncel isimli şahsın, 21 Aralık’ta KKTC’ye geldiği, Yavuz’un olayda kullandığı aracı kiraladığı ve Aralık’ta ülkeden çıkış yaptığı tespit edildi.

Olayda kullanılan aracın kim tarafından temin edildiği belirlenirken, silah ve mermilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Polisin geniş çaplı soruşturması devam ederken, tetikçi Yavuz ile Tula’yı tehdit ettiği iddia edilen Oktay Felek dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada detayları açıklayan polis, 27 Aralık 2023 tarihinde saat 06.51 sıralarında Lefkoşa'da Akın Başak Sokak Selba Homes Forest B Blok’ta park yerinde bulunan Bilal Tula'ya ait olan NZ 417 plakalı aracın sağ arka kapı kısmına iki el ateş edildiğini söyledi.

Polis, saat 08.00'de olayın rapor edildiğini, yapılan incelemede olay mahallinde iki adet boş kovan ve iki adet deforme olmuş çekirdek bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, gerek güvenlik kameralarından gerekse Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri kayıtlarından yapılan inceleme ve kontrollerde olaya karışan aracın ZRE 198 plakalı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, araç ile ilgili olarak bölgede yapılan geniş çaplı araştırma neticesinde Lefkoşa'da terminal içerisinde terk edilmiş vaziyette bulunduğunu söyledi.

Polis, aracın içeresinde yapılan araştırmada 9 mm tabanca ve 32 adet 9 mm mermi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Taksi ile Ercan’a gitti

Polis, zanlının olay sırasında kullandığı eldivenleri terminal bölgesinde bir TIR’ın altına attığının tespit edilerek, emare olarak alındığını, yine olay sırasında takmış olduğu bereyi attığı çöp varilinin tespit edilerek, berenin de emare olarak alındığını açıkladı.

Yapılan soruşturma sonucu zanlının taksi ile Ercan Havaalanına gittiğini, isminin Abdulkadir Yavuz olduğunu belirlediklerini kaydeden polis, THY'nin TK961 sefer sayılı uçuşu ile KKTC'den ayrıldığını tespit ederek, uçağın aprona tekrar inişi sağladıklarını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde ismini vermediği bir şahıs tarafından İstanbul’dan Bilal Tula'yı ayaklarından vurmak amacı ile Kıbrıs’a gönderildiğini, silah ve mermilerin kendisine konumu atılan araç ile birlikte KKTC'de bilmediği birileri tarafından temin edildiğini, kendisinin Tula’yı vurmaktan vazgeçtiği için sadece araca ateş ettiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının giriş çıkış kayıtlarından yapılan kontrolde KKTC'ye ilk kez 20 Aralık 2023 tarihinde giriş yaptığını, 23 Aralık 2023 tarihinde ise çıkış yaptığını ve son kez 25 Aralık 2023 tarihinde tekrar KKTC'ye giriş yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

4 kişiden ifade alındı

Polis, olayla ilgili bilgisine başvurulan Bilal Tula'nın ifadesinde, 13 Aralık 2023 tarihinde Oktay Felek'in whatsapptan kendisini arayarak, “iş yerine ait aracı satıp, parayı bana vereceksin, oturduğum yerden seni vurdururum" dediğini söylediğini aktardı.

Polis, bu ifade üzerine Oktay Felek’in tutuklandığını ancak suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Polis, her iki zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 4 ifade alındığını ve 8 kamera görüntüsü temin edildiğini açıkladı.

Tuncel aracı kiraladı

Polis, yapılan soruşturmada olayda kullanılan aracın Yusuf Tuncel tarafından kiralandığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Tuncel’in 21 Aralık’ta ülkeye geldiğini, 24 Aralık’ta çıkış yaptığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis, emare alınan silah ve mermilerle ilgili balistik inceleme yapılacağını açıkladı. Polis, zanlı Yavuz’un 20-23 Aralık tarihleri arasında ülkede ne yaptığının, KKTC'de silah, mermi ve araç temini yapanların kimler olduğunun araştırılacağını söyledi. Polis, zanlının aracı kurşunlarken, görüntülerinin olduğunu belirterek, 7 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.