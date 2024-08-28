27 öğrenci burs kazandı

Lider Eğitim Merkezi'nin geçtiğimiz hafta sonu düzenlediği seviye belirleme ve burs sınavı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Sınav sonuçlarına göre; 6 öğrenci tam, 9 öğrenci yarım ve 12 öğrenci çeyrek olmak üzere toplam 27 kişi burs hakkı kazandı.

İlkokul 3., 4. ve 5. sınıf öğrencileri, eğitim merkezi tarafından verilen bursları kazanmak için yoğun çaba gösterdi.

TED İlkokulu'nda gerçekleştirilen sınav sırasında veliler, güzel havanın tadını çıkararak oyun alanında vakit geçirdi.

Aynı zamanda, öğretmenlerle veliler arasında yeni eğitim dönemi öncesi verimli bir bilgi alışverişi yapıldı.

Sınav arasında, Lider Eğitim Merkezi öğretmenleri, öğrencilerle bir araya gelerek sınav soruları üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Akar: İlgiden memnuniyet duyduk

Eğitim Koordinatörü Cemre Akar, öğrencilerin gösterdiği ilgi ve başarıdan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ayrıca, TED İlkokulu'nu Lider Eğitim Merkezi'ne açan ve tüm ihtiyaçlara titizlikle cevap veren TED Müdürü Ahmet Bilir’e de özel teşekkürlerini iletti.

Akar, TED ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında, yıl boyunca birçok etkin eğitim çalışmasını birlikte yürütmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Yeni akademik yıl için güçlü bir eğitim kadrosu ve yenilikçi programlarla tam donanımlı bir şekilde hazırlandıklarını belirten Akar, yıl boyunca her yaşa uygun eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceği müjdesini verdi. Akar, “Sınav sonuçlarına göre 6 öğrenci tam, 9 öğrenci yarım ve 12 öğrenci çeyrek burs hakkı kazandı” dedi.

Gösterilen ilgiden dolayı duyduğu mutluluğu bir kez daha dile getiren Akar, tüm velilere ve öğrencilere teşekkürlerini sundu.