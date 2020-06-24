Muhtarlar seçimlerin erkene alınmasını istedi

Çiğdem AYDIN – Melis GÜNEL

Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu muhtarların önemli bir kısmı ülkede gidişatın iyi olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra genel seçimlerin erkene alınmasının yararlı olacağını düşünüyor.

Bazı muhtarlar Coronavirüs sürecinde sağlığın iyi yönetildiğini söylemekle birlikte, ekonomik sorunların giderek arttığına dikkat çekiyor ve iki seçimin birlikte yapılmasını öneriyor. Muhtarlar, Meclisin çalışmalarından da memnun olmadıklarını ifade ediyor.

Ne dediler?..

Hüseyin Barbet (Muhtarlar Birliği Başkanı)

“Hükümetten memnum. Muhtarlara değer veren bir Başbakanımız var. Ancak seçim yapılmasını istiyorum. Çünkü, bu seçim meselesinin bir an önce bitmesini, her şeyin rayına girmesini istiyorum.”

Kemal Hacıyarım (Pınarbaşı Muhtarı)

“Hükümetten memnun değilim, çünkü aralarında birçok konuda fikir aykırılıkları var. Mesela toplu taşımayı kaderine terk ettiler. Bin 500 TL’lik destek ödemelerini bile doğru düzgün yapamadılar. Halkın zamanını çalıyorlar. Bence en kısa sürede hem Cumhurbaşkanlığı hem de genel seçim yapılmalıdır. Böylece ülkede bir toparlanma olacaktır.”

Ahmet Yürüker (Marmara Bölgesi Lefkoşa)

“ Hükümetten memnunum. Özellikle Coronavirüs ile ilgili mücadelede güzel çalıştı. Kimse mağdur olmadı, gıda yardımları yapıldı. Bana göre Cumhurbaşkanlığı ile genel seçim birlikte yapılmamalıdır. Cumhurbaşkanlığı seçimi parti seçimi gibi değildir farklıdır.”

Metin Işıktaş (Lefke Bademliköy Muhtarı)

“Hükümetin icraatlarından memnun değilim. Ekonomik ve siyasi bağlamda yapılanalar halkla dalga geçmekten başka bir şey değildir. Her şey plansız ve programsız yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimini de genel seçimi de umursamıyorum. Halk geçim derdinde, açlık sınırında yaşayan insanlar var.”

Ali Yılmaz Çölaşan (Lefke - Doğancı Muhtarı)

“Mevcut hükümetten memnun değilim. Dünyadan haberleri yoktur. Salgın sürecinde başarı sağlanmışsa bu halkın zaferidir. Küçük bir toplum olduğumuz ve halk eve kapandığı için salgını atlattık. Bu arada Cumhurbaşkanlığı ile genel seçimler birlikte yapılmamalı.”

İsmet Özpolat (Lefke-Yeşilırmak)

“Pandemi sürecinde gösterdikleri çabalardan dolayı memnunum ama ekonomik açıdan izledikleri yoldan hoşnut değilim. Devletin bütçesinin yeterli olmadığının farkındayım ancak iyi ekonomik politikalar oluşturulabilir.

Bu arada eğer bütçe yeterliyse Cumhurbaşkanlığı ile genel seçim birlikte yapılabilir.

Mustafa Doğan (Büyükkonuk Muhtarı)

“Hükümetin icraatlarından memnunum. Pandemi sürecini güzel yönettiler. Ekonomik anlamda da eski dörtlü koalisyon zamanıyla kıyaslandığında en azından zam yapmıyorlar. Ama bakanları görevden alma konusunda yanlış yapıldı diyorum. Ünal Üstel günah keçisi oldu. İçişleri ve Ulaştırma Bakanı da bunun hesabını vermelidirler. Hem halk için hem de ekonomik açıdan Cumhurbaşkanlığı ile genel seçiminin birlikte yapılması zor olur.”

Ahmet Tumbo (Kilitkaya Muhtarı)

“ Hükümetin icraatlarından memnun değilim. Ne sağlık ne de ekonomik anlamda yapılanları doğru bulmuyorum. Memlekette ciddi sıkıntılar vardır. Bana göre Cumhurbaşkanlığı ile genel seçim birlikte yapılsın. Seçimler biterse belki ülkemiz rahat eder.”

Mutlu Şeker (Mersinlik Muhtarlık)

“Hükümetin icraatlarından memnun değilim. Çünkü tek icraatı ay sonu maaş ödemek. Cumhurbaşkanlığı ile genel seçimin birlikte yapılması daha iyi olur. Devletin bütçesi ayrı ayrı seçimleri kaldırmaz. Bir an önce yapılsın ve bitsin.”

Mustafa Şah (Dipkarpaz – Kaleburnu Muhtarı)

“ Hükümetin icraatlarından maalesef memnun değilim. Toplum eğer mutfağından, aşından keserek vergisini veriyorsa, bunun geri dönüşünü de bekler.Ancak devlet aldığı verginin karşılığını vatandaşa yansıtmıyor.

Cumhurbaşkanlığı ile genel seçim birlikte yapılmamalı. İkisi aynı şey değildir. Ayrıca eğer Mecliste canlı yayında uyuyan milletvekili göreceksek genel seçime hiç gitmeyelim.”

Halil Dağbaşı (İskele- Ağıllar Muhtarı)

“Hükümetin icraatlarından memnun değilim. Köylere gelip sorunlarla ilgilenmiyorlar.

Cumhurbaşkanlığı ile genel seçim beraber yapılırsa iyi olur. Hem millet kurtulur hem kendileri.”

Erbil Kara (İskele- Altınova Muhtarı)

“Hükümetin icraatlarından şu anda memnun değilim. Son yaşanan jet krizi nedeniyle Turizm Bakanı istifa ettirildi ya da görevden alındı. Bu hükümetin birbirleriyle uğraşmasından başka bir şey değildir. Ne yazık ki bu hükümet de yürüyemiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile genel seçim bence ayrı ayrı olsa çok daha iyi olacaktır.”

Osman Kırçiçek ( İskele –Turnalar Muhtarı)

“İşçisini görmeyen, halkını hiçe sayan bir hükümet var ve ben memnun değilim. Yazıklar olsun diyorum başka da bir şey demiyorum. Cumhurbaşkanlığı ile genel seçimi hemen yapalım ve bu hükümetten kurtulalım.”

Cafer Özbalalanlı (Mehmetcik –Balalan Muhtarı)

“Hükümetin icraatlarından memnun değilim. Ne icraatları oldu ki memnun olayım. Cumhurbaşkanlığı ile genel seçimi birlikte yapabiliriz. Hatta genel seçimi erken almak gerekiyor yeter ki Başbakan istifa etsin, hükümet düşsün ve bu ülke kurtulsun.”

Selim Çetil (Mehmetcik - Bafra Muhtarı)

“Hükümetin icraatlarından şu anda memnun değilim. Siyasi anlamda düzensizlik var. Ayrıca ülkede ciddi ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Pahalılık aldı başını gidiyor ama hükümetin umurunda değil.

Cumhurbaşkanlığı ile genel seçim birlikte yapılırsa çok daha iyi olur.”

Mesut Kazık (Lefkoşa Haydarpaşa Mahallesi)

“Hükümetin icraatlarından memnun değilim. Hepsi basında ayrı ayrı konuşmalar yapıyor. Gerçekleri yansıtmayan açıklamalar yapılıyor. Tutarsızlık var.

Bana göre Cumhurbaşkanlığı ile genel seçimle birlikte yapılmalı. Ama bu salgın etkilerinden dolayı zor görünüyor.

Derviş Dizliklioğlu (Lefkoşa -Taşkınköy)

“Hükümetin icraatlarından memnun değilim. Ülkede genel durum hiç iyiye doğru gitmiyor. Yapılan icraatları da beğenmiyorum.

Cumhurbaşkanlığı ile genel seçim birlikte yapılmalı. İki seçimin birlikte yapılması yerinde ve mantıklı bir karar olur. Çünkü ülke ekonomik olarak iyi durumda değil ve iki ayrı seçim yapılması ekonomik anlamda zor olur.”

Hasan Akın ( Lefke Gaziveren)

“Hükümetin icraatlarından memnun değilim. Yapacaklarını söyledikleri her şey havada kalıyor.

Yaptıkları icraatlarda da hayır yok. Cumhurbaşkanlığı ile genel seçim birlikte yapılabilir ve daha iyi olur.

Adem Baş (Büyükkonuk Kaplıca)

“Hükümetin icraatlarından gayet memnunum. Cumhurbaşkanlığı ile genel seçim birlikte yapılmalı. Ard arda iki farklı seçim yapılması ekonomiyi olumsuz etkiler.”

Zübeyir Akkurt ( Dipkarpaz Polatpaşa Mahallesi)

“Hükümetin icraatlarından memnun değilim. Zaten Dipkarpaz bölgesi için konuşuyorum. Burada memnunum diyen de çıkmaz.

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte yapılmamalı. Halkın kafası karışacaktır ve bu seçimleri de etkileyecektir.”

Özdemir Konuralp (İskele Boğaz Mahallesi)

“Hükümetin icraatlarından memnun değilim. Ekonomik açıdan atılan adımlar halka yaramıyor. Ülkede birçok sıkıntı var ve bunu çözmek için etkili bir politika yürütülmüyor.

Ekonomik açıdan düşünürsek Cumhurbaşkanlığı ile genel seçimin birlikte yapılması mantıklı olur.”