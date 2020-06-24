Analiz sonuçları bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda üzerinde uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan Tugay Çetin hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşmada uyuşturucu maddenin analiz sonuçlarının beklendiği belirtildi.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Gökhan Yıldırım, 19 Haziran 2020 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, zanlıyı Gazimağusa’da tespit ettiklerini, üzerinin arandığını ve 3 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulduklarını aktardı.

Yıldırım, soruşturmanın devam ettiğini, analiz sonuçlarının beklendiğini söyleyerek mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.