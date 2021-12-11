3 ay bekleyecek

Suna ERDEN

Girne’nin girişindeki üst geçitte sınıf arkadaşının kaza yapması sonucu ağır yaralanarak yaşamını yitiren 21 yaşındaki Yasemin Yılmaz’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak, memleketi İzmir’e götürüldü. ARUCAD Üniversitesi’nde hazırlık sınıfı öğrencisi olan Yılmaz’ın İzmir’de toprağa verileceği öğrenilirken, süratli ve alkollü araç kullanarak kazaya neden olan Adnan Dilim dün mahkemeye çıkarıldı.

Kaza esnasında 156 promil alkollü olduğu açıklanan zanlı tutuklu yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi. Zanlının Yılmaz’ın sınıf arkadaşı olduğu bilgisi elde edildi.

Duruşmada kazayla ilgili olguları aktaran polis, Girne girişindeki üst geçitte 8 Aralık saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada Adnan Dilim’in 156 miligram alkollü içki tesiri altında HM 659 plakalı aracıyla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip taş duvara çarptığını söyledi.



Polis, aracın çarpmanın etkisiyle tekrar yola girip yolun doğu kısmından tekrar çıkıp taş duvara çarptıktan sonra sürünerek durabildiğini ifade etti.Polis, kaza sonucu HM 659 plakalı araçta yolcu olarak Yasemin Yılmaz’ın aldığı yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirdiğini söyledi.Polis, kazanın ardından zanlının tutuklandığını ifade ederek, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.Mahkeme, zanlıyı 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.