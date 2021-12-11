Gazimağusa anıt çemberine Yunan bayrağı astı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, şehrin göbeğinde bulunan anıt çemberine Yunan Bayrağı asma teşebbüsünde Kıbrıslı Rum Yiannis Statis dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının polisteki ifadesinde bayrak asma teşebbüsüne dair, “Bunu yapmamı Hazreti İsa istedi” dediği açıklandı.

Zanlı mahkeme çıkışında ise Rumca ve İngilizce slogan atarak “Ya özgürlük ya ölüm” ifadelerini kullandı.



Duruşmada olguları aktaran polis çavuşu Gökhan Yıldırım, zanlının, 9 Aralık 2021 tarihinde saat 11.30 sıralarında, MMB 516 plaka aracı ile Gazimağusa’da, anıt çemberine geldiğini söyledi. Polis, zanlının aracında bulunan Yunan bayrağını, çembere attığını ve ardından kaçmaya çalıştığını ifade etti. Bölgede devriye gezen trafik polisi tarafından zanlının farkedildiğini ve takibe alındığını anlatan polis, zanlının, trafik ışıklarında durdurularak gözaltına alındığını açıkladı.Zanlının tutuklanmasına müteakip bayrağın emare alındığını açıklayan Yıldırım, Sitasis'e suçu izah edildiği zaman " İsa bunu yapmamı söyledi" şeklinde beyanda bulunduğunu açıkladı.Yıldırım, zanlının akıl sağlığının kontrolü için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde bir doktor tarafından muayene edildiğini açıkladı.Soruşturmanın devam ettiğini ve kamera kayıtlarından da tespit edilecek olan görgü tanıklarından ifade temin edilmesi gerektiğini kaydeden Yıldırım, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.