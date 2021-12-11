Bir günde 90 foto

Suna ERDEN

Polisin 2018 yılında Gazimağusa’daki askeri birliğin fotoğraflarını çekerken yakalayıp, mahkemeye çıkardığı 73 yaşındaki Mehmet Besimoğlu hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Askeri Mahkeme’de gerçekleştirilen oturumda sanık Besimoğlu, Coronavirüs’e yakalandığı için duruşmaya getirilmedi.

Karar sanığın gıyabında okunurken, mahkeme Besimoğlu’nu ‘KKTC’nin savunmasını ilgilendiren bilgileri yetkili olmadığı halde istek ve çaba göstererek elde etmek suretiyle ülkenin savunmasını tehlikeye atmak’ suçundan 10 yıl hapislik cezasına mahkum etti.

Davanın kararını açıklayan Yargıç Temay Sağer, suçların müebbet hapis cezası öngördüğünün altını çizdi.

Temay Sağer, sanığın 1974 Barış Harekâtından sonra ülkeye yapılan askeri nakliyatların yüzde 99 gibi çok ciddi bir kısmını oluşturan Gazimağusa Askeri Limanı’nı fotoğraflamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Sağer, sanığın yakalandığı gün 90 adet gibi azımsanmayacak miktarda fotoğraf çektiğini ifade etti.

Yargıç Sağer, sanığın yüksek zoom kapasitesine sahip profesyonel bir fotoğraf makinesi ile planlı bir şekilde çekim yaptığını söyledi.



Yargıç, sanığın fotoğrafları Güney Kıbrıs Yönetimi'nde bulunan bir şahsın talebi üzerine ve para karşılığı çekmiş olmasını, polise doğru olmayan bilgileri vermek suretiyle işlemiş olduğu suçların ortaya çıkmasını engellemeye çalışmasını; ev adresini yanlış bildirmesini ve kalbini gerekçe göstererek yere yatıp ambulans talep etmesini gibi aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı.Sağer, aktarmış olduğu tüm olgular ışığında sanığı heyet olarak 10 yıl hapis cezası ile cezalandırmayı uygun gördüklerini açıkladı.

Davanın geçmişi

Mehmet Besimoğlu, 28 Ağustos 2018 tarihinde saat 11.00 sıralarında Canbulat Müzesi’nin surlarına çıkıp, dijital fotoğraf makinesiyle Gazimağusa Limanı’nın içinde bulunan askeri birliğin fotoğraflarını çektiği esnada yakalanmıştı.

Tutuklanan Besimoğlu, Güney Kıbrıs’taki bir şahıs için para karşılığında fotoğraf çektiğini itiraf etmişti.

Yakalandığı güne kadar 5 yıl boyunca casusluk yaptığını kabul eden Besimoğlu ifadesinde "Her iki üç ayda bir, fotoğrafları Rum şahsa hafıza kartında teslim ediyordum. Rum'dan da boş hafıza kartı alıyordum. Fotoğrafları teslim ettikten sonra karşılığında 200 ile 300 Euro para veriyordu” demişti.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2021, 12:08