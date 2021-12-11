Sabri’nin durumu kritik

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Türkmenköy bölgesinde dün gece 2 aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazası sonucu; Sabri Sabriler ağır, Ayşe Davulcular ile Şahin Alibey hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucu araçta sıkışan Sabri Sabriler, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı.



Polisten alınan bilgiye göre; dün akşam 22.00 sıralarında, yönetimindeki RV 170 plaka araç ile Dörtyol’dan Türkmenköy istikametine doğru seyreden Şahin Alibey, viraja geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeride geçti ve karşı yönden gelen, Sabri Sabriler yönetimindeki HR 567 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.Kaza sonucu HR 567 plakalı araç sürücüsü Sabri Sabriler ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Davulcular ile RV 170 plakalı araç sürücüsü Şahin Alibey, yaralanarak ambulans ile Gazimağua Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sıkıştığı araçtan itfaiye tarafından çıkarılan Sabri Sabriler’in durumunun ağır olduğu belirtildi.