Sabri’nin durumu kritik

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’ya bağlı Türkmenköy bölgesinde dün gece 2 aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazası sonucu; Sabri Sabriler ağır, Ayşe Davulcular ile Şahin Alibey hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucu araçta sıkışan Sabri Sabriler, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı.
Kaza sonucu HR 567 plakalı araç sürücüsü Sabri Sabriler ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Davulcular ile RV 170 plakalı araç sürücüsü Şahin Alibey, yaralanarak ambulans ile Gazimağua Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sıkıştığı araçtan itfaiye tarafından çıkarılan Sabri Sabriler’in durumunun ağır olduğu belirtildi.