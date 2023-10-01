Çevre felaketi gündeme taşındı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencisi Hatice Melisa Santürk ile Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu Sadık Tevfik Kayrakçı Cyprus Mines Corporation (CMC) maden atıklarına yönelik yapmış oldukları belgeselle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda ikincilik ödülüne layık görüldü. DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Araştırma Görevlisi İbrahim Emre Sugel’in koordinatörlüğünde içerik üreticisi Can Pürüzsüz ile gerçekleştirilen atölye çalışması kapsamında başlayan projede öğrencilerin başarısı takdirle karşılandı.

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Ersoy yaptığı açıklamada, proje danışmanlığını yürüttüğü söz konusu çalışmada emeği geçenleri tebrik ederek, toplumun sorunlarına duyarlı işler yaparak Kıbrıs’ta önemli bir çevre felaketini gündeme taşıyan herkese teşekkür etti.

“Akdeniz coğrafyasında yüzyılın felaketi olabilecek bir konunun iletişim öğrencileri tarafından ele alınması ve bunun ciddi bir yarışmada ödül kazanması bizleri mutlu etti. İlerleyen günlerde toplumun sorunlarına duyarlı ve barış gazeteciliği anlayışıyla projelerimiz devam edecektir” diye belirten Prof. Dr. Ersoy, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nün sınıflarda yaptığı eğitimlerini sahaya yansıtmaya başladığını gösterdiğini ve bunun da ödüllendirildiğini kaydetti.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, böylesi prestijli bir yarışmada elde etmiş oldukları başarılarından dolayı öğrencileri tebrik ederek, bu başarının DAÜ İletişim Fakültesi’nin vermiş olduğu kaliteli eğitim ve sürekli kendisini yenileyen eğitim anlayışlarının bir göstergesi olduğunu belirtti.

44 proje ile ödüle layık görüldü

Açıklamada, yarışmayla ilgili şu bilgiler de paylaşıldı:

"İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik en köklü yarışmalardan biri olan ve Türkiye’de çağdaş ve nitelikli gazetecilerin yetişmesinde güçlü bir rol oynayan TGC-Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması bu yıl 33. kez gerçekleşti. Şimdiye dek 20 bini aşkın öğrencinin proje üreterek katılım gösterdiği ve Cüneyt Özdemir, Çağan Irmak, Güven İslamoğlu, Haluk Sarıtaş, Ömer Öztürk ve Yağız Şenkal gibi başarılı isimlerin öğrencilik yıllarında katıldığı yarışmada, bu yıl 18 üniversiteden 62 öğrenci, 44 proje ile ödüle layık görüldü.

DAÜ konferansta temsil edildi

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rza Bashirov, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kontrol Sistemleri Enstitüsü ev sahipliğinde Bakü’de düzenlenen 5. Uluslararası Sibernetik ve Bilişim Problemleri Konferansı’nda (PCI 2023) 11 davetli konuşmacı arasında yer alarak DAÜ’yü temsil etti.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Bashirov konferansta oturum başkanlığı da yaptı.

IEEE şemsiyesi altında düzenlenen ve bildiri kabul edilmeme oranı yüzde 33,3 olarak gerçekleşen PCI 2023 konferansına 15 ülkeden bilim insanları katılarak 120 sunum yaptı.

Prof. Dr. Rza Bashirov konferansta “Modelling Disease-Drug Networks with Petri Nets” başlıklı sunumunu yaparken, söz konusu sunum, konferansın kapanış oturumunda Entelektüel Sistemler Alan Başkanı tarafından sunulan raporda alanında en iyi sunum seçildi ve sunumun biyoenformatik çalışmalarına ışık tutacak nitelikte olduğu değerlendirildi.