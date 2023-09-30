Soruşturma panik yarattı

Hüseyin ÇİÇEK

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan Hatice Faydalı’nın kızı eczacı Olcay Faydalı ile Ayşe Faydalı’nın annesi Göken Özbeycan delilleri kararttıkları iddiasıyla dün mahkemeye çıkarıldı. Hatice Faydalı’nın kızının sahte reçete yazdığı, gelini Ayşe Faydalı’nın annesinin ise delileri kararttığı iddia edildi. Öte yandan Olcay Faydalı’nın kalfası Bengü İldemir de tutuklandı. Polis, 3 zanlıyı dün mahkemeye çıkardı.

Özel soruşturma ekibinde görevli polis çavuşu Mehmet Emin Doğan, Olcay Faydalı’nın, 2023 yılı içerisinde sosyal sigortalı hastalar adına reçete düzenleyerek, Sosyal Sigortalar Dairesi’nde tedavüle sürerek sahtekarlıkla para temin ettiği gerekçesi ile yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığını ve 2023 yılı içerisinde yazmış olduğu bin 318 adet reçetenin incelemeye alındığını açıkladı.

Polis, Göken Özbeycan’ın ise 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren ve mesele kapsamında tutuklu bulunan kızı Ayşe Faydalı’ya ait Özbeycan Eczanesi’nde emare durumunda olan ilaç kupürlerini, bir poşet içerisine koyarak başka bir şahsa verip delilleri karartma suçunu işlediğini açıkladı.

Mesele kapsamında aranan bir kişinin daha olduğunu ve incelenecek olan bin 318 reçetenin de bulunduğunu hatırlatan polis, mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.