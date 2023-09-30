Kendisiyle birlikte Türkiye’ye kesin dönüş yapmak istemeyen eşini darp ettiği iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Aksoy dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Hatay’a gelmek istemeyen eşinin yüzüne yumruk atarak, darp eden zanlının olay esnasında 268 promil alkollü olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 26 Eylül 2023 tarihinde Lefke’de bulunan ikametgahı içerisinde kendisi ile Türkiye’ye dönmek istemediği gerekçesiyle eşinin yüzüne tokat atarak, darp ettiğini, daha sonra ikametgahlarının dışına çıkıp makul mazereti olmazken, bağırıp çağırıp rahatsızlık verdiğini söyledi. Zanlının suçüstü tutuklandığını, 268 promil alkolün etkisi altında olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemeye zanlıyı 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023, 10:07