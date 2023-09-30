Kaçaklar da yakalandı

Gazimağusa’da önceki gece asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kontrol edilen 2 bin 105 araç sürücüsünden 382'sine çeşitli suçlardan ceza yazılırken

2 araç trafikten men edildi.

Ülke genelinde polis tarafından yapılan asayiş denetimlerinde ise KKTC’de, ikamet izinsiz kalan 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'nın basın bültenine göre, asayiş denetimleri kapsamında 20.00-24.00 saatleri arasında, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, eğlence mekanları, marketler ve kahvehanelerin kontrol edildi.

Trafik ekiplerinin denetimleri sonucu, toplam 2 bin 105 araç sürücüsü kontrol edildi ve 74’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 65’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere, toplam 382 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; 2 araç ise trafikten men edildi.

3 kişi tespit edildi

Asayiş denetimlerinde ise KKTC’de, ikamet izinsiz kalan 3 kişi tutuklandı. Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen toplam 3 kişinin tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Girne’de motosiklet ile araca çarpan sürücü 265 promil alkollü çıktı

Rohau tutuklandı

Girne’ye bağlı Alsancak’ta yaralanan olmazken, alkollü araç sürücüsü tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre; Uladzislau Rohau (E-23), 265 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HZ 983 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı seyreden Ameer Abdullah (E-23) yönetimindeki UF 764 plakalı motosikletin arkasında bulunan sepet kısmına sağ dikiz aynasıyla çarptı. Sürücü daha sonra aynı istikamette yolun sol şeridinde seyreden Ahmet Can Varhan (E-25) yönetimindeki UL 419 plakalı salon aracın sağ yan kısmına da çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. HZ 983 plakalı araç sürücüsü Uladzislau Rohau tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.