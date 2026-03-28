Ailesini korumak istemiş

Suna ERDEN

Sağlık sorunları nedeniyle işe gidemeyince kaldıkları tek odalı işçi evinden çıkarılmak istenen ailenin karıştığı kavgada iki kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki Ahmet Şadi Akdönül hakkında dava 2 yıl sonra karara bağlandı. Anne ve babasını evden çıkarmaya çalışan işverenin adamlarını bıçaklayan sanığa

6 yıl hapis cezası verildi.

Sanığın tahrik altında suçu işlediğine vurgu yapılsa da mahkeme, şiddet suçlarına hoşgörüyle yaklaşamayacaklarını belirtti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “ağır yaralama, vahim zarar, darp, yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından yargılanan Akdönül hakkındaki kararı okuyan yargıç, olayın Gemikonağı’nda meydana geldiğini söyledi.

Yargıç; sanığın 3 Ocak 2024 tarihinde Gemikonağı’nda, anne ve babasının kavga ettiği Orhan Eraslan’ı sırtından bir kez, İdris Oral’ı göğüs bölgesinden iki kez, sırtından bir kez ve muhtelif yerlerinden üç kez bıçakladığını söyledi.

Sanığın olay tarihinde 16 yaşında olduğunu, Mersin’den ailesiyle birlikte çalışmak için ülkeye geldiğini belirten yargıç, işe girdikleri yerin lojmanında kalmaya başladıklarını ifade etti.

Bıçağı sakladı, beklemeye başladı

Yargıç; sanığın babası, annesi ve kendisinin işe gitmemesi üzerine işverenle telefonda tartıştıklarını, işverenin de onları lojmandan çıkarmaya karar verdiğini kaydetti.

Yargıç; İdris Oral, Hasan Oral ve Orhan Eraslan’ın lojmana giderek çıkmalarını istemesi üzerine kavga çıktığını, evin önünde çıkan kavga esnasında sanığın üzerinde sakladığı bıçakla yaralama fiilini gerçekleştirdiğini belirtti.

Ailesini korumak için suç işlemiş

Ağır ceza yargıcı, sanığın tutuklandıktan sonra verdiği ifadede ailesini korumak için bu suçu işlediğini, annesini yerde görünce dayanamadığını söylediğini aktardı.

Olay yerini net olarak gösteren kamera görüntülerinde sanığın annesinin kavga esnasında yere düştüğünün görüldüğünü kaydeden yargıç, tahrik unsuruna değindi.

Karşı tarafa da dava getirildi

Yargıç; işverene, “başkasını suç işlemeye tahrik ve teşvik” ile işçisini arayıp küfür ettiği için “Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı hareket” suçlarından dosya tanzim edildiğini belirtti.

Yargıç; sanığın ailesine giderek evden çıkmalarını söyleyen üç kişi hakkında da kavga suçundan dosya tanzim edildiğini aktardı. Ayrıca sanığın babasına da işverenle telefonda karşılıklı küfürleşmeden dolayı dava getirildiğini ifade etti.

Yargıç; olay tarihinde sanığın anne ve babasının anjiyo geçirdiğini, sanığın ailesinin tek çocuğu olarak endişe duyduğunu, kavga sırasında babasına yönelik darp esnasında annesinin araya girip yere düşmesi üzerine suçu tahrik altında işlediğinin anlaşıldığını ifade etti. Bu hususun sanık lehine değerlendirildiğini belirte yargıç, ancak tahrik altında dahi olsa bıçak kullanılarak yaralama suçunun hoşgörüyle karşılanamayacağını vurguladı.

Yargıç; sanığın kavga başlamadan önce bıçağı eşofmanının içine saklayarak müştekilerin yanına gitmesini de ağır bir unsur olarak değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, sanığın eyleminin, müştekilerin tahrik olarak kabul edilen davranışlarına kıyasla çok daha ağır olduğunu ve suçun işleniş şeklinin ciddi olduğunu ifade etti.

Ömür boyu hapis öngörüyor

Sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıklayan yargıç; ağır yaralama suçunun ömür boyu hapis öngören ağır ve ciddi suçlardan olduğunu belirtti.

Yargıç, sanığın bıçakla yaraladığı kişilerden İdris Oral’ın akciğerinde sönme ve göğüs bölgesinde kanama meydana geldiğini, göğüs cerrahisi servisinde tedavi altına alındığını belirtti.

Ağır ceza yargıcı; Orhan Eraslan’ın ise sol arka kürek kemiği altında yaklaşık 5 santimetre uzunluk ve bir santimetre genişliğinde yaralanma oluştuğunu, akciğer ile göğüs duvarı arasındaki boşlukta kan birikmesi nedeniyle tedavi edilerek cerrahi servisine yatırıldığını ifade etti. Bu yaralanmaların suçun ciddiyetini ortaya koyduğunu ve sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini kaydeden yargıç, sanığın eylemlerinin oldukça vahim olduğunu belirtti.

Hoşgörü gösterilmez

Yargıç; şiddet içeren suçlara hoşgörü gösterilmesinin mümkün olmadığını, bu tür eylemlerin insan hayatını tehlikeye attığını ve toplumda tedirginlik yarattığını vurguladı. Yargıç, sanığın kişisel durumu ve lehine olan hususların dikkate alındığını ancak bu tür suçlarda kamu yararının ön planda tutulması gerektiğini belirtti. Sosyal tahkikat raporu, sanığın yaşı ve psikolojik durumu değerlendirildikten sonra; işlenen suçun vahametiyle orantılı olarak uzun süreli hapis cezası verilmesinin uygun bulunduğunu kaydeden yargıç, 6 yıl hapse mahkûm edildiğini açıkladı.