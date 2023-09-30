Kişi başı 1500 euro

Pakistan’da bulunan bir şahsa çalışma ön izni çıkaracağı vaadinde bulunarak, bin 500 Euro alan Arnan Gill’in başka vukuatları da ortaya çıktı. Zanlının çalışma izni çıkaracağını söyleyip, Bangladeşli bir şahsı daha dolandırıp, bin dolar aldığı tespit edildi.

Soruşturma sürerken, zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 19 Eylül 2023 tarihinde Arnan Gill’in dolandırmak kastı ile Aamir Sheraz’ın Pakistan’daki arkadaşına ön izin çıkaracağı gerekçesi ile Kıbrıs İktisat Bankasına ait sahte banka teminat mektubunu düzenlediğini söyledi.

Polis, zanlının hazırladığı sahte evrakı Sheraz’a verip bin 500 Euro nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı.

Polis, şikayetin 26 Eylül 2023 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu zanlının aynı yöntemle Bangladeşli bir şahsı daha dolandırıp, bin dolar aldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının soruşturma amaçlı 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.