İkisi de cezaevinde

Türkiye’nin Mersin ilinden tekne ile KKTC’ye yasa dışı yollardan gelen Suriye uyruklu Fadi Abuishak ve Ahmet Abuishak dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. İnsan tacirleri tarafından ortada bırakılınca polisten yardım isteyen ve ülkelerine gönderilmeyi talep eden zanlılar cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, 23 Eylül 2023 tarihinde saat 15.30'da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelen Suriye uyruklu Fadi Abuishak ve Ahmet Abuishak’ın 23 Eylül 2023 tarihinde saat 01.00 sıralarında Mersin’den küçük bir tekne ile 15 kişi ile birlikte bilmedikleri bir sahilden KKTC’ye giriş yaptıklarını anlattıklarını söyledi. Soruşturma memuru, zanlıların ifadelerinde herkesin bir yere dağıldığını, kayboldukları için polise geldiklerini söylediklerini anlattı.

Polis, zanlıların ifadelerinde 4 bin Euro karşılığında bazı şahısların kendilerini KKTC’ye getirdikten sonra beyaz van bir araçla bilmedikleri bir yerde bıraktıklarını anlattıklarını da açıkladı. Polis, zanlıların aynı gün tutuklandığını, haklarında soruşturma başlatıldığını dile getirdi.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelediklerini açıkladı.

Polis memuru, yapılan incelemede zanlıların Turunçlu kavşağından otostop çekerek, Lefkoşa’ya geldiklerini belirlediklerini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlıları 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.