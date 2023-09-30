Adayı sardı

Suna ERDEN

Özel hekim ve eczacıların işbirliğinde bazı meslek grupları ve vatandaşların da dahil olduğu sahte sahte reçete vurgununda tutuklanan zanlı sayısı 17’ye yükseldi.

Lefkoşa’dan, Gazimağusa’ya, Güzelyurt’tan ve Lefke’ye uzanan vurgunda bugüne kadar 7'si eczacı, 5'i doktor ve 5'i de farklı mesleklerden tutuklanan 17 zanlıdan Gülten Veli Aner, Simge Sonap, İsmet Tufan, Güven Erkal, Niyazi Perk ve Muhammed Alshanableh dün ek süre talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Geçtiğimiz gün Lefke’de boş binada 26 torba kupürü kesilmiş ilaç bulan polis, önceki gün de ihbar üzerine Haspolat’ta çöpe atılmış 11 torba ilaç ele geçirdi.

İlaçları kim veya kimlerin attığı araştırılırken, Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılan zanlılarla ilgili detaylar aktarıldı.

Polis, 13 Eylül günü Sosyal Sigortalar Dairesi’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlıların suçla bağlantılı görülerek, tutuklandıklarını anımsattı.

Polis, toplam 160 bin reçetenin söz konusu olduğunu, ilk etapta 958 adedinin Sosyal Hizmetler Dairesinden emare alınarak, incelendiğini kaydetti.

Polis, mahkeme huzurundaki zanlıların haricinde İsmet Tufan eczanesine reçete yazan doktor Fikri Koray ve doktor Niyazi Perk ile çalışan eczacı Sercan Avcı’nın da mesele kapsamında tutuklu bulunduğunu hatırlattı.

Sahte reçeteler tespit edildi

Polis, şu ana kadar yapılan soruşturmada Muhammed Alshanableh’in 13 adet, zanlı Niyazi Perk’in 3 adet, zanlı İsmet Tufan’ın 3 adet, zanlı Simge Sonap’ın 4 adet, Güven Erkal’ın 10 adet ve Gülten Veli Aner’in 10 adet sahte reçeteyle bağlantısının tespit edildiğini açıkladı.

Çöpten 11 poşet ilaç çıktı

Polis, doktor olan zanlıların yazdığı ilaçlardan bazılarının hastalara hiç verilmediğini, bazılarının ise kısmi verildiğini tespit ettiklerini söyledi.

Lefkoşa, Lefke, Güzelyurt ve Gazimağusa’da meseleyle ilgili toplam 17 kişinin tutuklandığını dile getiren polis, 28 Eylül’de Haspolat’ta çöp kutusunda 11 poşet kupürü kesilmiş ilaç bulduklarını açıkladı.

Yazılan reçete sayıları açıklandı

Polis, sosyal sigortalardan yapılan araştırmada 2023 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında doktor olan zanlıların yazdıkları reçete sayısı ile eczacı zanlıların işlem yaptığı reçete sayısı açıkladı.

Polis, doktor Niyazi Perk’in 47 eczaneyle çalıştığını, 3 bin 666 adet reçete yazdığını belirtti.

Doktor Muhammed Alshanableh’in 85 eczane ile çalıştığını kaydeden polis, 2 bin 634 reçete yazdığını açıkladı.

Polis, eczacı İsmet Tufan’ın 19 doktor ile çalıştığını, 6 bin 352 reçeteye işlem yaptığını belirtti.

Polis, Simge Sonap’ın 7 doktor ile çalıştığını, 986 reçeteye işlem yaptığını, bu reçetelerin 956’sının Niyazi Perk tarafından yazıldığını belirtti.

Polis, Güven Erkal’ın 141 eczane ile çalıştığını, Gülten Veli Aner eczanesi için 1901 reçete yazdığını açıkladı.

Polis, Gülten Veli Aner ise 16 doktor ile çalıştığını, bin 982 reçeteye işlem yaptığını söyledi.

Polis, 28 Eylül’de Arasta Eczanesinin Sosyal Sigortalar Dairesine gönderdiği 132 reçetenin emare alındığını kaydetti.

Doktorların eczacılara bankalar aracılığıyla havale yaptığını kaydeden polis, hesapların incelendiğini söyledi. Meseleyle ilgili tutuklu bulunan Fikri Koray’ın faturaları şahsen İsmet Tufan Eczanesine götürdüğünü kaydeden polis, kamera görüntülerinin inceleneceğini belirtti.

Tanıklara müdahale edildi

Polis, Güzelyurt bölgesinde çok sayıda kişiye müdahale edildiğini, tanıklara ilaç aldıklarını söylemeleri yönünde telkinde bulunulduğunu açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların serbest kalması halinde tanıklara müdahale edebileceğini kaydetti.

Polis, zanlıların cep telefonlarının, bilgisayarlarının DATA İncelemesinin sürdüğünü ifade ederek, soruşturma amaçlı 5 gün ek süre istedi.

Zanlıların avukatları talep edilen tutukluluk süresine itiraz etmedi. Mahkeme, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.