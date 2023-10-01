Biz bu Turizm işinin neresindeyiz? 

Bir yaz daha geçiyor, son kuşlar havalandı diye bir şarkı var, yanılmıyorsam Grup Gündoğarken .

Yeni Ercan Havalimanı açılmıştı, açılacaktı derken, gözbebeğimiz Antik Liman sezona yetişti, yetişmedi gibi olacakları izlerken, onlarca şamata ,tantana sonucunda eskilerin deyişi ile " sin da gulle geçsin " misali , bir Turizm sezonu daha nerede ise " The End.”

Yüksek sezon bitti, artık yavaş yavaş kış sezonuna giriliyor.

Üniversiteler kapılarını öğrencilerine, oteller ise kış turizmine açıyor. Sezonu tahminim ( resmi olarak yayınlanmasını bekliyorum ) ama yüzde 36- 42’lik bir doluluk yakaladığımızı düşünüyorum. Bu doluluk tahminim eğer doğru çıkar ise, birçok tesisi zorlu günler bekliyor diyebilirim. Ne anlamında? Tabii ki

Finansman ve bütçe. Bu doluluklar ile ayakta kalmak nasıl olacak? Gerçekten de artık bilemiyorum.

Ayni şekilde üniversite dünyasının da benzer zorlukları olduğunu tahmin etmek için öyle çok da bilgili olmaya gerek yok.

15 Ağustos tarihinde açıklanan ve çift vize uygulaması dahilinde olan 57 ülkeden gelecek öğrencilere " iltizan " uygulaması bu günlerde kendisini çok hissettirmiyor ama en geç bir ay sonra üniversitelerden verilecek olan beyanatlara hazırlıklı olunmasını istiyorum.

Nitelikli yabancı öğrenci sayısında azalma mutlaka olacak, ülkeye vasıfsız öğrenci görünümünde öğrenci almayayım derken, kurunun yanında mutlaka yaş da yanacak.

Neyse dönelim Turizm sektörüne.

Turizm ile ilgili haberleri okurken karşıma çıkan bazı bilgileri sizlere aktarmak istiyorum.

T.C Merkez Bankası, yayınladığı enflasyon raporunda Ağustos, Eylül ve Ekim aylarından turizmden 16 milyar dolar gelir elde edileceği tahmininde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) turizm gelirlerindeki artışı mercek altın aldı. Türkiye’nin bu yıl için turizmden öngördüğü 56 milyar dolar gelir hedefini yakalayacağını vurgulayan TCMB, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 16 milyar dolar turizm gelirinin elde edilmesini öngördü.

Yeni Şafak’tan Uğur Duyan’ın haberine göre, seyahat gelirlerinde son dönemdeki görünümün pozitife döndüğünün kaydedildiği Merkez Bankası Enflasyon Raporu’nda, 2023'de de yabancı ziyaretçi sayısındaki artışın devam edeceği kaydedildi.

Rapora göre, Ağustos ayında 7 milyondan fazla yabancı ziyaretçinin gelmesi beklenirken, turizmden aylık geliri ise 6 milyar doları aşacak. Eylül ve Ekim aylarında ise ziyaretçi sayısında yaşanan düşüşe karşın aylık turizm geliri 5 milyar bandında seyredecek. Bu çerçevede, turizm gelirlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 yılı hedefi olan 56 milyar dolara ulaşacağı tahmin edildi.

Turizmde 3 yıllık OVP

Ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program’da, turizm geliri hedefleri aşağı yönlü revize edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ocak ayında düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin turizm

geliri hedefinin 2023’te 56, 2024’te 68, 2025’te 77, 2026’da 85,3, 2027’de 93 ve 2028’de 100 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program’da (OVP) ise turizm geliri hedefi revize edildi.

Programa göre 2023 yılında turizmden 55,6 milyar dolar, 2024’te 59,6 milyar dolar, 2025’te 64,7 milyar dolar ve 2026 yılında ise 71,3 milyar dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Bizde o kadar yazdık ,çizdik ama ne OVP var ne de maalesef açıklanan bir Stratejik plan . Bakalım, örnek alalım, günü kurtarmaktan artık vaz geçelim.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023, 00:56