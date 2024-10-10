Panik havası

Hellimin Menşei İsmi Korumalı Ürün (MİK) patentiyle üretilip, satılması ve KKTC’deki hellim üretimi konuları Rum Meclisi Tarım Komitesi’nde gündem oldu.

Fileleftheros gazetesi, “İşgal Bölgelerinden Hellim Üçüncü Ülkelerde Kol Geziyor” – Meclisten Tarım Bakanına Net Mesaj: Kontrolleri Sıklaştırın” başlıkları altında verdiği haberine göre; Rum Meclisi Tarım Komitesi üyelerinin Rum Tarım Bakanından, gerek Güney Kıbrıs, gerekse yurtdışında satışı yapılan hellim üretiminin MİK patentine uygunluğuna ilişkin denetimlerin yoğunlaştırılmasını talep etti.

Komite toplantısında KKTC’de üretilen hellimlerin üçüncü ülkelerde satışına işaret edilerek, bu ürünlerin MİK standartlarına uymadığı ve bu durumun Güney Kıbrıs’taki üreticilerle haksız rekabete yol açtığı kaydedildi.

Rum Hukuk Dairesi temsilcisi toplantıda yaptığı konuşmada, “Kıbrıslı Türklerin her istediği şeyi yapamayacaklarını ve MİK patentli hellimi üreten tek ülkenin Kıbrıs Cumhuriyeti olduğunu” iddia etti.

Hellim patentine ilişkin itirazlara da değinen temsilci, AB Genel Mahkemesi’nin Kıbrıslı şirketler tarafından yapılan başvuruyu reddetmiş olmasına karşın Avrupa Adalet Divanı’ndaki başvurunun mevcut olduğunu vurguladı.

Temsilci ayrıca, hellimde kullanılacak süt oranı ve bazı yaptırımlara ilişkin bakanlığın yayınladığı genelgeye karşı İdari Mahkeme’ye yapılan başvurular olduğunu ifade etti.

Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu ise komitedeki konuşmasında, söz konusu sorunların çözümü konusunda yoğun çalışma yürüttüklerini ifade ederek, bakanlık içerisinde bu konuyla ilgilenen bir komitenin kurulduğunu belirtti.

Gerekli tüm örneklerin alınıp, kontrollerinin yapıldığını kaydeden Panayotu, yasanın sertleştirilmesi için çalışmaların ise devam ettiğini vurguladı.

AB kontrol programını kullanarak AB raflarında yer alan ancak hellim olmayan birçok ürünün raflardan indirilmesini sağladıklarını ifade eden Panayotu, MİK patentine sahip olmayan ancak Hellim kelimesini kullanan ürünlerin isimlerinin ise, toplum sağlığını tehdit etmedikleri sürece kamuoyuna açıklanmadıklarını belirtti.

Panayotu, denetleme kuruluşu “Bureau Veritas"ın 54 üreticiden 61 örnek aldığını ancak yurt dışındaki kontrollerin ticaret merkezleri aracılığıyla yapıldığını söyledi.

Rum Ticaret Bakanlığı’nın temsilcisi ise, AB ülkelerinde tespit edilen ihlal sayısının çok azaldığını, üçüncü ülkelerde ise hellimin, karşılıklı anlaşma bulunan ülkelerde korunabildiğini vurguladı.