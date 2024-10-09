Sağlık alarmda

Güney Kıbrıs’ta “Mammari” bölgesinde ikamet eden bir şahsın, Batı Nil Virüsü sebebiyle hastaneye kaldırıldığı, bölgede ilaçlama çalışması başlatıldığı bildirildi.

“Alphanews” haber sitesine göre, “Mammari” köyünde ikamet etmekte olan yaşlı bir kişi, sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Hastanın durumunun kritik olduğu bildirilirken sivrisinek popülasyonunun yoğun olabileceği düşünülen alanlarda ilaçlama çalışmalarının başladığı aktarıldı.

Habere göre söz konusu vaka, Güney Kıbrıs’ta bu yıl tespit edilen ilk vaka oldu.

