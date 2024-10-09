Tapu çalışanı tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirkete ait araziyi sahte evrakla 520 bin Sterline satıp, parasını cebe atan Enver Yücel ile Sadık Öztürk’e yardım ettiği iddia edilen devlet memuru Özlem Göztaşı tutuklandı.

Lefkoşa Tapu Dairesinde çalışan Göztaşı’nın sahte kayıp formunu işleme koyarak, arazisi satılan şirkete ait orijinal koçanı Öztürk’e verdiği belirtildi.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı. Polis, zanlı Özlem Göztaşı’nın 21 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen “sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini” suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, sahtekarlık meselesi kapsamında tutuklu bulunan Sadık Öztürk’ün arazisi satılan şirket adına sahte kayıp başvurusu yaptığını, Lefkoşa Tapu Dairesi’nde çalınan zanlı Göztaşı’nın eksik evrakla yapılan kayıp başvurusunu işleme koyup, şirkete ait orijinal koçanı Öztürk’e verdiğini söyledi.

Polis, orijinal koçanın 3 Eylül’de Enver Yücel tarafından Lefkoşa Tapu Dairesine sunulduğunu ve şirkete ait malın 550 bin sterline satıldığını belirtti.

Polis, soruşturma kapsamında Enver Yücel ile Sadık Öztürk’ün tutuklu olduğunu anımsattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının başka koçanlarla ilgili sahte işlem yapıp yapmadığını araştıracaklarını, 2 adet cep telefonunun inceleneceğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

