Ticaret yapıyor

Girne Turizm Limanı ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen 'Duman Operasyonu' kapsamında tutuklanan Rahim Çavdar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Operasyonda tutuklanan 5 zanlından biri olan ve evinde 313 bin liralık kaçak sigara bulunan Çavdar teminat duruşmasına çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında Girne Limanından çıkarken valizlerinde 77 bin 800 adet elektronik sigara bulunarak tutuklanan Alişan Pınar, Aydın Güven Pınar, Mazlum Çurka ve Salih Pınar’ın önceki gün mahkeme emriyle cezaevine gönderildikleri belirtildi.

Çavdar’ın ifadesinde damadının Adana’da olduğunu, para gönderdiğini, ürünleri aldığını ve bu işin ticaretini yaptıklarını söylediği aktarıldı.

Polis, 2 Ekim 2024 tarihinde zanlının Küçük Kaymaklı’daki evinde yapıdan aramada iki valiz içerisinde 313 bin 300 TL değerinde 482 karton elektronik sigara bulunup emare olarak alındığını söyledi.

Damadı aracı oldu

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde yurt dışında yaşayan damadının aracılığıyla Küçük Kaymaklı'da faaliyet gösteren bir iş yerine giderek elektronik sigaraları iş yeri sahibinden aldığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis memuru, söz konusu iş yerine gidilerek incelenen kamera görüntülerinde zanlının 30 Eylül 2024 tarihinde kullanımda bulunan araçla giderek kolilerler halinde elektronik sigaraları indirdiğinin görüldüğünü belirtti.

Polis memuru, Çavdar’ın bıraktığı elektronik sigaraları almaya giden şahıslar tespit edildiğini açıkladı. Polis, söz konusu 4 şahsın Girne Limanında yakalandığını, tasarruflarında77 bin 800 adet elektronik sigara bulunduğunu ve önceki gün mahkemeye çıkarılarak, cezaevine gönderildiklerini hatırlattı.

Toptan satışa yasal işlem

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan ürünleri satın aldığı marketin tespit edildiğini, market sahibi H.H. hakkında toptan satış yaptığı için yasal işlem başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde damadının Adana’da olduğunu, para gönderdiğini, ürünleri aldığını ve bu işin ticaretini yaptıklarını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 500 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.