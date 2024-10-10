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Miniklerden örnek davranış

Girne 23 Nisan İlkokulu öğrencileri, Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne mama bağışında bulundu

Miniklerden örnek davranış
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Girne 23 Nisan İlkokulu üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne mama bağışında bulundu. ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ kapsamında gerçekleştirilen organizasyona çok sayıda öğrenci katkı koydu. 23 Nisan İlkokulu Müdürü Kumru Kiremitçioğlu ve Girne Belediyesi Müdür Muavini Naile Soyel’in birer konuşma yaptığı etkinliğe, öğrencilerin hazırladığı rengarenk pankartlar damgasını vurdu.
 

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024, 09:54
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