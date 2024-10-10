Yeniboğaziçi Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın katkılarıyla bu yıl İstanbul’da 9-10 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı’na katılarak Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip Yeniboğaziçi’ni tanıtma fırsatı buldu.

Dünya genelinden çok sayıda turizmci ve ziyaretçinin ağırlandığı fuarda, Yeniboğaziçi’nin eşsiz doğal güzellikleri ve sürdürülebilir yaşam kültürü büyük ilgi gördü.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’in yaptığı açıklamada, “Cittaslow kimliğiyle öne çıkan Yeniboğaziçi’nin bu tür uluslararası platformlarda tanıtılması, bizim için çok önemli. Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın desteğiyle, sakin ve sürdürülebilir yaşam tarzımızı, tarihi ve doğal zenginliklerimizi geniş bir kitleye aktarma fırsatı bulduk,” dedi.

Bakanlık da fuarda

Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı İstanbul’da yapılan İstanbul Turizm Fuarı’nda yerini aldı.

Kuzey Kıbrıs turizmini tanıtmak amacıyla İstanbul’da düzenlenen turizm fuarında KKTC'nin zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve turistik potansiyeli ön plana çıkarılıyor.



Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024, 09:55