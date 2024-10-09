Dava 2 yılda sonuçlandı

Girne’de 31 Ocak 2022 tarihinde iş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’a silahlı saldırı düzenleyen 29 yaşındaki Kamil Sezgin hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Son 2 yıldır cezaevinde yargılanmayı bekleyen Kamil Sezgin, ağır yaralama suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen davada silahlanmanın arttığı vurgulandı.

Kararı okuyan yargıç, sanık Sezgin’in söz konusu suçları 2022 yılında işlediğini, 15 Şubat 2022 yılından bu yana hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı beklediğini söyledi. Yargıç, sanığın suç tarihinde Bulut Akacan’ın kendisine küfür ettiği yönünde beyanda bulunduğunu ve Mehmet Akacan’ın evine pusu kurduğunu ifade etti.

Yargıç, sanığın ilk etapta eve girmek üzere olan Akacan’a 2 el ateş açtığını açıkladı. Yargıç, açılan ateş nedeniyle Akacan’ın yere yattığını, sanığın yaklaşarak, yakın mesafeden 2 el daha ateş ederek sol ayağından yaraladığını ifade etti.

Yargıç, Akacan’ın ayak kemiklerinin kırıldığını söyledi.

Sanığın saldırıdan sonra olay yerinden kaçıp saklandığını da anımsatan yargıç, ülkede silahlanma suçlarında bir artış olduğuna da değindi.

Kişilerin haklarını ‘mafyalaşarak’ aramaya çalıştığını da son yıllarda işlenen ciddi suçlarda üzülerek gözlemlediklerine vurgu yapan heyet, benzer meselelerde Yargıtay’ın da alt mahkemenin verdiği kararları onadığını hatırlattı. Yargıç, sanığı yargılandığı davalardan suçlu bularak, 10 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.