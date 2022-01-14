3 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta dün üç kişi Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Pandemi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Ahmet Korkmaz (39), Hasan Haşimoğulları (62) ve Ayşe Özyücekök’ün (73) dün hayatını kaybettiği bildirildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte toplam 21 bin 443 test yapıldığını, 788 pozitif vakaya rastlandığını, 650 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 353 kişinin Lefkoşa, 182 kişinin Girne, 182 kişinin Gazimağusa, 23 kişinin Güzelyurt, 31 kişinin İskele, 17 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

Covid-19 genel tablo

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.014.397

Toplam Vaka Sayısı: 44.926

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 37.571

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7209

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 7152

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 148

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 2700.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 711

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 792

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 6846

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 110689.

Güneyde de 3 kayıp var

Bu arada Güney Kıbrıs’ta da Covid- 19'dan 3 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 103 yeni vaka belirlendi. Rum Sağlık Bakanlığı hastanelerde tedavi gören 259 hastadan 87’sinin durumunun ağır olduğunu ve 29 kişinin entübe edildiğini bildirdi. Güneyde pandeminin başından bu yana toplam 672 kişi hayatını kaybetti.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022, 11:10