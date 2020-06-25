3 gram ile yakalandı Teminat ile kurtuldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, yapılan operasyonda uyuşturucu ile yakalanan Tugay Çetin hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Gökhan Yıldırım, 19 Haziran 2020 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Yıldırım, ihbar üzerine zanlıyı Gazimağusa’da tespit ettiklerini ifade etti.

Zanlının üzerinin arandığını ve 3 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu aktaran Yıldırım, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, teminat talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 5 bin TL nakit teminat yatırması, iki kişinin, 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile serbest bırakılmasına emir verdi.