Hırsızlık çetesi çökertildi

Lefkoşa’da ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilerek tutuklanan yabancı uyruklu üç zanlının yanı sıra onlarla birlikte hareket eden suç ortakları da yakalandı. İlk etapta tutuklanan Umar Abdullahi Jabiru, Yusuf Badamasi Abubakar ve Usman İbrahim’in suç ortağının önceki gün yakalanan İranlı Muhammad Sanı Isa olduğu ortaya çıktı.

Çete halinde çalışan dört zanlının Lefkoşa’da üç restoran, bir işyeri ve üç evden hırsızlık yaptıkları belirtildi.

Girdikleri yerlerden nakit para, ziynet eşyası çalan zanlılar dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, Umar Abdullahi Jabiru, Yusuf Badamasi Abubakar ve Usman İbrahim’in

18-20 Haziran 2020 tarihleri arasında Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık olayları ile bağlantılarının tespit edilerek tutuklandıklarını anımsattı.

Polis memuru, zanlıların 2 gün içerisinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren Burcu Restorandan 178 TL para ve bir şişe alkollü içki, Cavada Restorandan 36 TL bozuk para ve Share Copy Dizayn isimli iş yerinden diz üstü bilgisayar çaldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlıların ayrıca Urfalı Osmanbey Konağı isimli restorana da girdiklerini ancak herhangi bir şey çalamadan çıktıklarını belirtti.

Hırsızlık olaylarının bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, üç zanlının tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, evlerinde yapılan aramada çalınan diz üstü bilgisayar ile bir şişe içkinin bulunduğunu açıkladı.

Dördüncü kişiyi söylediler

Polis, zanlıların ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini, suç ortaklarının önceki gün yakalanan Muhammad Sanı Isa olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, Muhammad Sanı Isa’nın tutuklandığını, yapılan soruşturmada Ortaköy’de bir eve, Göçmenköy’de ise iki yere girdiğini, 19 parça ziynet eşyası, Airpod Pro-3 model kablosuz kulaklık, 65 TL ile 100 Euro nakit para, Samsung marka cep telefonu ve kırmızı renk Sunix marka kablosuz hoparlörü çaldığını söyledi.

Polis, Lefkoşa’da meydana gelen birçok hırsızlık olayı ile ilgili tutuklanan dört zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 8 gün ek süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.