İhraç işlemleri başladı

Türkiye’den tekne ile Kuzey Kıbrıs’a getirilen ve Girne’den Alayköy’e götürüldükleri esnada tespit edilen 2’si kadın, 6’sı çocuk 36 Suriye uyruklu mülteci Lefkoşa’da bir yurda yerleştirildi.

Ford transit van araca bindirilen mültecileri taşıyan Kasım Duman ile suçla bağlantısı görülen Mehmetali Kızılkaya ise dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada mültecilerin ihraç edileceği, işlemlerin başlatıldığı belirtilerek, 8 gün boyunca yurtta polis gözetiminde tutulması talep edildi. İnsan tacirliği suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan iki zanlının da 8 gün polis hücresinde kalması istendi.

Duruşmada olguları yeniden aktaran polis, mültecilerin kaptanı henüz tespit edilemeyen bir tekneyle 6 Ocak 2023 tarihinde 00.00-00.30 saatleri arasında KKTC’ye getirildiğini ve Girne’ye bağlı Karşıyaka bölgesi civarında karaya çıkarıldıklarını söyledi.

Polis, mültecilerin Kasım Duman’ın kullanımındaki HE 965 plakalı Ford transit van araca bindirildiğini, Alayköy’e taşındıkları esnada tespit edilerek tutuklandıklarını anlattı. Polis, yapılan soruşturma sonucu Mehmetali Kızılkaya’nın da suçla bağlantısı görülerek tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, mülteciler hakkında ‘KKTC'ye kanunsuz yollarla giriş yapmak’, Mehmetali Kızılkaya ve Kasım Duman hakkında ise insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını, incelenecek kamera görüntüleri ve alınacak olan ifadeler olduğunu kaydeden polis, insan kaçakçılığı meselesiyle bağlantılı başka şahısların da arandığını açıkladı.

Soruşturmanın geniş çapta yürütüleceğini ifade eden polis, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Polis, mültecilerin ise yurda yerleştirildiğini ifade ederek, 8 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023, 10:19