KKTC’ye 2022 yılının ilk 8 ayında Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapanların sayısı 3 milyonu aştı. Türk Lirasının yabancı para birimleri karşısında değer kaybı yaşaması sebebiyle kara sınır kapılarından KKTC’ye giriş yapan Rum uyruklu kişi sayısı da bir önceki yıla göre artış göstererek, 3.047.349’a ulaştığı belirtildi.

Ayrıca hava ve deniz limanlarından girişlerde bir önceki yıla göre yüzde 371,1’lik artış gerçekleşti. Hava ve deniz yoluyla ülkeye gelen yabancı yolcu sayısında ilk sıralarda İngiltere yer aldı. İran ikinci, Almanya üçüncü, Rusya ise dördüncü sırada bulunurken, 8 ayda 24 bin 385 İngiliz turistin ülkeyi ziyaret ettiği belirtildi.

Veriler açıklandı

Turizm Planlama Dairesi’nin yayınladığı rapora göre, 2021 yılında Covid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaların da etkisiyle 173 bin 315 olan yolcu sayısı, 2022 yılında kısıtlamaların kaldırılmasıyla salgın öncesi rakamlara ulaşmasa da 2019 yılı aynı dönemde gelen yolcu sayısının yüzde 74’üne yani 816 bin 408’e ulaştı.

Raporda yer alan bilgiler şöyle:

“Ocak-Ağustos 2022 döneminde gelen yabancı yolcu sayısı 2019’un aynı döneminde gelen yabancı yolcu sayısının yüzde 70’ine, T.C. uyruklu yolcu sayısı da 2019’un aynı döneminde gelen T.C. uyruklu yolcu sayısının yüzde 75’ine ulaşıldı.

Bu dönemde hava ve deniz yoluyla ülkemize gelen yabancı yolcu sayısında ilk sıralarda İngiltere (24.385), İran (19.534), Almanya (16.389) ve Rusya (16.101) yer aldı.

Covid-19 pandemi sürecinde kara kapılarından giriş çıkışlarda uygulanan kısıtlamaların 2022 yılında kaldırılmasıyla Ocak-Ağustos 2022 döneminde KKTC’ye kara kapılarından girişlerde artış yaşandı ve girişler 3.047.349’a ulaştı. Hem kısıtlamaların kaldırılması hem de Türk Lirasının yabancı para birimleri karşısında değer kaybı yaşaması sebebiyle KKTC’ye giriş yapan GKRY uyruklu kişi sayısı da bir önceki yıla göre artış göstermiş ve 1.882.474 oldu.