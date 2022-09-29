Lefkoşa’ya bağlı Alayköy bölgesinde ırak uyruklu 8 kişinin yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçmelerini sağlayan Mohammad Kamil Ali önceki gün tespit edilerek tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının Iraklı 8 kişiyi taksiyle Alayköy’e getirttiği ve oradan güneye kaçırdığı belirtildi. Zanlının para karşılığında bu suçları işlediği; kişi başı 200 Euro aldığı öğrenildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru, zanlının 26 Eylül 2022 tarihinde Alayköy'de meydana gelen insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, taksi şoförleri M. A. ve M. D.'nİn zanlı Ali'nin yönlendirmesi ile aranmakta olan ve isimleri tespit edilen Irak vatandaşı 8 kişiyi Alayköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerine getirdiklerini açıkladı. Polis, zanlıların 8 kişinin askeri yasak bölgeyi ihlal edip Güney Kıbrıs’a geçişlerini sağlayıp insan kaçakçılığı suçunu işlediğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, Mohammad Kamil Ali’nin önceki gün Girne’de tespit edilip, tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlı hakkında talep edilen süreyi onayladı.

