Cezaevi’nde milyonlar harcıyoruz

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta suçlarla birlikte mahkum ve tutuklu sayısı da artıyor. Merkezi Cezaevinde tutuklu bulunanların sayısı da 707’ye ulaşmış durumda. Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, her mahkumun günlük giderinin 254 lira olduğunu açıklamıştı. Bu durumda tüm mahkumların devlete günlük faturası 179 bin 578 liraya, aylık ise 5 milyon 387 bin liraya ulaşıyor.

Cezaevindeki mahkum ve tutukluların 350’sinin üçüncü ülke vatandaşı olduğu belirtilirken, TC uyrukluların sayısı 180, KKTC vatandaşlarının 177 olduğu öğrenildi.

Cezaevinde barınanların 141’inin ise mülteci olduğuna dikkat çeken yetkililer, bunların ülkelerine gönderilmeleri için kişi başı 20 bin ile 100 bin TL dolayında bilet parası ödendiğini belirtti.

Kapasite doldu, taşıyor

Kapasitesi 270 olan Merkezi Cezaevi’nde şu an 707 kişi bulunuyor. Bunların bir kısmını işledikleri suçlardan hüküm giyenler oluştururken, bir kısmı da hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekliyor. Giderek oluşan yoğunluk güvenlik, barınma, sağlık açısından sorunları da beraberinde getiriyor.

Suçlu profilinin değişmesiyle cezaevine girenlerin çoğunluğunu yabancılar oluştururken, cezası biten üçüncü dünya ülkesi vatandaşı mahkumlar ile ihraç işlemleri uzayan mülteciler devlete büyük bir yük oluyor.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler dün yaptığı açıklamada Merkezi Cezaevi'nde bulunan 707 kişiden 180’inin TC uyruklu, 177’sinin KKTC vatandaşı ve 350’sinin de üçüncü ülkeden gelen şahıslar olduğunu belirtti.

Devlete külfet

Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan ise 2022-2023 adli yıl açılışında yaptığı açıklamada her mahkumun günlük giderinin 254 lirayı bulduğunu belirtmişti.

Erdoğan, ayrıca cezaevinde ihraç edilmeyi bekleyen mülteciler olduğunu ifade etmiş, bu insanların ülkelerine gönderilmeleri için en az 20 bin ile 100 bin lira arasında değişen bilet masrafı olduğunu ifade etmişti.

213 personel alınmalı

Merkezi Cezaevi’ndeki yoğunluk gözleri yeni binaya çevirirken, Türkiye’nin 120 milyonluk katkısıyla inşa edilen yeni cezaevi personel eksikliği nedeniyle açılamadı.

Merkezi Cezaevi Teşkilat Yasası geçtiğimiz Haziran ayında Meclis onayını aldı ancak yeni cezaevinin açılması için gereken adımlar henüz atılmadı.

Teknolojik donanım ve diğer birçok özelliğiyle çağa uygun olan yeni cezaevine geçilmesi halinde mahkumları topluma kazandırmaya yönelik projelerin hayata geçirileceği belirtiliyor ancak yeni binaya ne zaman geçileceğine dair tarih açıklanmıyor.

Yeni Cezaevinin hizmete girmesi için ise 213 personel alınması gerekiyor.



