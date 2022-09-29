Polisten derin soruşturma

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Alsancak sakinlerinden 54 yaşındaki Hakan Esin dün gece yol ortasında ölü olarak bulundu. Yüzünde ve kıyafetlerinde kan tespit edilen Esin’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Akdeniz Sokak üzerinde saat 21.00 sıralarında bulunan ceset üzerinde herhangi bir yara veya kurşun izi tespit edilmezken, polis derin soruşturma başlattı.

Esin’in ölü bulunduğu noktaya nasıl geldiğini araştıran polis, çevre güvenlik kamera görüntülerini incelmeye aldı. Öte yandan Esin’in mide kanaması geçirdiği ve düşerken başını çarptığı iddia edilirken polisin soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

