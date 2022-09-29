Durumları iyi

Hüseyin ÇİÇEK

Dipkarpaz’da önceki gece meydana gelen motosiklet kazası sonucu yaralanan 20 yaşındaki Abdullah Güngör ile 18 yaşındaki Samet Güngör’ün Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan iki kardeşin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Polisten alınan bilgiye göre, önceki gece Dipkarpaz-Ayfilo yönetimindeki KS 022 plakalı motosiklet ile seyreden Abdullah Güngör, sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sol tarafından çıkarak kaya parçasına çarptıktan sonra şinya ağacı içerisine girerek durdu. Kaza sonucu yaralanan KS 022 plakalı motosiklet sürücüsü Abdullah Güngör ve motosiklette yolcu olarak bulunan Samet Güngör Gazimagusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Abdullah Güngör burunda kırık, Samet Güngör ise sağ omzunda kırık teşhisi ile tedavi altına alındı.