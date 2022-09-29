Kalçası kırıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Topçular Bulvarı üzerinde, yaya geçidi üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki Ahmet İnceoğlu’na, Sedat Duru’nun yönetimindeki JZ 724 plakalı araç çarptı. Kaza sonucu kalça kemiği kırılan Ahmet İnceoğlu, olay yerine gelen ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 12.15 sıralarında, Gazimağusa'da Topçular Bulvarı üzerinde, çift şeritli yolda sol şerit içerisinde meydana geldi.

Yönetimindeki JZ 724 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyreden Sedat Duru, seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Elektrokur isimli iş yerinin önlerinde geldiğinde dikkatsizliği sonucu, o esnada yolu yaya geçidinden yaya olarak kuzey istikametinden güney istikametine doğru geçmekte olan Ahmet İnceoğlu’na çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kalça kemiğinde kırık teşhisi ile Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındı. JZ 724 plakalı araç sürücüsü Sedat Duru kaza sonrası tutuklandı.