Başı belada

Hüseyin ÇİÇEK

Ülkemizde son zamanlarda artan cinsel içerikli suçlara bir yenisi daha eklendi. Gazimağusa’da, 45 yaşındaki adamın 15 yaşındaki kıza cinsel saldırısının üzerinden bir hafta geçmeden, yeni bir cinsel saldırı olayı daha ortaya çıktı.

İddiaya göre 65 yaşındaki A.K., komşusunun 15 yaşındaki kız çocuğuna Eylül ayı içerisinde 3 farklı tarihte, evindeki güvercin kafesinde, kızın yatak odasında ve bir plajda cinsel saldırıda bulundu. Zanlının kız çocuğunun bacaklarını okşamak ve öpmek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu açıklandı. Kız çocuğunun annesiyle polise giderek şikâyetçi olması üzerine 65 yaşındaki zanlının gözaltına alındığı açıklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

3 kez taciz etti

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 2022 yılı Eylül ayı içerisinde, Gazimağusa’da, evinin bahçesinde bulunan güvercin kafesi içerisinde, komşusu olan 15 yaşındaki kız çocuğunu öpmeye çalışarak cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı. Yücetürk, zanlının farklı bir tarihte, kızın evinde boya yaptığı esnada, yatak odası içerisinde bacağını okşayarak cinsel saldırıda bulunduğunu aktardı. Polis, yine farklı bir tarihte, zanlının, plajda kızın bacağını öperek cinsel saldırı suçunu işlediğini bildirdi.

Zanlının, Eylül ayı içerisinde, müşteki kıza whatsapp programı üzerinden bir çok kez mesaj da gönderdiğini kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını belirtti ve mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.