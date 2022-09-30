Yeni sezona enerji depolandı

Merit Park Hotel yöneticileri ve personeli için iki gün süren partiyle yaz sezonunu kapattı. 26- 27 Eylül tarihlerinde Lemon Park’ta gerçekleşen yaza veda partisinde leziz açık büfe eşliğinde, ödüllü oyunlar ve karaoke etkinliği düzenlendi. Eğlenceyi doyasıya yaşayan personel, Photobooth etkinliğinde o muhteşem anları ölümsüzleştirdi. Yorucu sezonun yorgunluğunu atan personel, birbirinden heyecanlı oyunlarla eğlenerek moral depoladı.



Merit Park Hotel Genel Müdürü Alper Pınar, “Yoğun ve yorucu yaz sezonunu hep birlikte geçirdik, sizin büyük gayret ve özverinizle çok başarılı yaz dönemini bitirdik. Çok keyifliydi. Eminim zorluklar yaşadık ama zorlukların hep beraber üstesinden geldik” dedi.

