Tümünün durumu iyi

Girne- Lefkoşa anayolunda dün meydana gelen kazada 21 yaşındaki Tanem Asil yaralandı. Gazimağusa’da önceki gece alkollü sürücünün neden olduğu kazada ise 4 kişi yaralandı. Toplam 5 kişinin yaralandığı iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Lefkoşa ve Gazimağusa devlet hastanelerine kaldırılarak, tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tanem hastanelik oldu

Polisten yapılan açıklamaya göre, Girne - Lefkoşa anayolunda 25 yaşındaki Yüksel Ufuk Yükseliş, yönetimindeki FP 777 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden 51 yaşındaki Adriye Asil yönetimindeki SZ 145 plakalı aracın arkasına çarptı. Kaza sonucu yaralanan SZ 145 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tanem Asil’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Araç dere yatağına uçtu, 4 kişi yaralandı

Öte yandan Gazimağusa’da önceki gece alkollü sürücünün neden olduğu kazada 4 kişi yaralandı.

Güvercinlik-Çayönü anayolunda, İbrahim Çınar (E-21) 74 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FE 724 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp dere yatağı içerisinde bulunan toprak sete çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Nurullah Polat (E-22), Hayriye Takımcılar (K-17) ve Sıla Çıncar (K-18) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tedavilerin ardından, Nurullah Polat’ın sol kolunda, Hayriye Takımcılar’ın göğüs kafesinde ve Sıla Çıncar’ın ise sol omuzunda kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı. Araç sürücüsü İbrahim Çınar tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.