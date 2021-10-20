3 yerinden yaraladı

Suna ERDEN

Girne’de gece yarısı yaşanan sokak düellosu mahkemede sonlandı. Kendisini düelloya çağıran H.G.’yi bıçakla yaraladığı iddia edilen İbrahim Özcan ile olay yerinden kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Tahir Arzyemedov tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Özcan’nın H.G.’yi elinden, boynundan ve kaşından hafif yaraladığı açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, olayın 18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.45 sıralarında, İskenderun Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, İbrahim Özcan’ın telefonda kendisini düelloya davet ettiği gerekçesiyle 213 promil alkollü içki tesiri altı olduğu esnada 31 santimlik bıçakla H.G.(E-48) isimli şahsı yaraladığını; boynunda 5, el bileğinde 6 ve sol kaşında bir santim yüzeysel kesi oluşmasına neden olduğunu açıkladı.

Kesat, İbrahim Özcan’ın olay mahallinde kendisini bekleyen Tahir Arzyemedov’a ait araçla kaçtığını söyledi.



Polis, her iki zanlının olay yeri yakınında tespit edilerek, yakalandığını, bıçağın da bulunarak emare alındığını ifade etti.Kesat, H.G. isimli şahsın Girne Akiçek Hastanesinde ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiğini söyledi.Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade eden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.