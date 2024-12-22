Gelsin 13’ler

Abdullah SUİÇMEZ

Kıbrıs Türk çarşısı son yılların en durgun dönemini yaşıyor. Başkent Lefkoşa’nın önemli giyim ve hediyelik eşya mağazalarının bulunduğu Dereboyu, Metropol ve Yenikent bölgesinin yanı sıra Arasta çarşısında alış-veriş canlılığı henüz başlamadı.

Diyalog muhabirine konuşan esnaf, 13’üncü maaşların Salı ve Çarşamba günleri ödenmesiyle birlikte çarşının canlanmasını beklediklerini söyledi. Esnaf “en büyük korkumuz 13’üncü maaş için ödenecek olan 5 milyarı aşkın paranın güneye kaymasıdır” dedi.

Yılbaşı nedeniyle indirim kampanyasını erkene aldığını söyleyen mağaza sahipleri, vatandaşlara çağrıda bulunarak güneye geçmeden önce kuzeydeki fiyatların incelenmesini tavsiye etti.

Kuzeyde bazı ürünlerin güneyden daha pahalı olduğunu, ancak bazı ürünlerde kuzeyin daha ucuz olduğunu belirten esnaf “gelip indirimli fiyatlarımıza baksınlar ve ona göre karar versinler” dedi.



Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024, 10:13