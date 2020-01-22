30 bin nakit ödendi

Suna ERDEN

Sigorta şirketleri dolandırmak için düzmece bir trafik kazası yaptıkları tespit edilerek tutuklanan makinist Murat Küçük, kaportacı Mehmet Küçük, elektrikçi Murat Çalışkan, şoförler Ahmet Çelikkıran, Yunus Emre Küçük ve Yavuz Küçükkaraca dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını açıkladı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 12 Ocak 2020 tarihinde Lefkoşa- Dikmen anayolunda sigorta şirketini dolandırmak için TND 835 ve HV 495 plakalı araçları birbirlerine vurup kasıtlı bir şekilde vurup kaza yaptıklarını söyledi. Zanlıların olay yerine giden polislere kaza yaptıklarına dair yalan söylediklerini kaydeden soruşturma memuru, yapılan araştırmalar sonucu gerçeğin ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Polis, zanlıların 13 Ocak 2020 tarihinde tutuklandıklarını söyledi. Zanlıların adının birçok kazada geçtiğini ve sigorta şirketlerinden para aldıklarını kaydeden polis, bunların da sahte olabileceğini, soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

Kefili bulan kurtuldu

Polis, ancak soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları, Murat Küçük, Mehmet Küçük, Murat Çalışkan, Ahmet Çelikkıran için birer kefilin 50’şer bin TL, Yunus Emre Küçük ve Yavuz Küçükkaraca için ise birer kefilin 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.