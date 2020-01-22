30 bin nakit ödendi

Suna ERDEN
Sigorta şirketleri dolandırmak için düzmece bir trafik kazası yaptıkları tespit edilerek tutuklanan makinist Murat Küçük, kaportacı Mehmet Küçük, elektrikçi Murat Çalışkan, şoförler Ahmet Çelikkıran, Yunus Emre Küçük ve Yavuz Küçükkaraca dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını açıkladı.
Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 12 Ocak 2020 tarihinde Lefkoşa- Dikmen anayolunda sigorta şirketini dolandırmak için TND 835 ve HV 495 plakalı araçları birbirlerine vurup kasıtlı bir şekilde vurup kaza yaptıklarını söyledi. Zanlıların olay yerine giden polislere kaza yaptıklarına dair yalan söylediklerini kaydeden soruşturma memuru, yapılan araştırmalar sonucu gerçeğin ortaya çıkarıldığını ifade etti.
Polis, zanlıların 13 Ocak 2020 tarihinde tutuklandıklarını söyledi. Zanlıların adının birçok kazada geçtiğini ve sigorta şirketlerinden para aldıklarını kaydeden polis, bunların da sahte olabileceğini, soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.
Kefili bulan kurtuldu
Polis, ancak soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.
Mahkeme, zanlıların 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları, Murat Küçük, Mehmet Küçük, Murat Çalışkan, Ahmet Çelikkıran için birer kefilin 50’şer bin TL, Yunus Emre Küçük ve Yavuz Küçükkaraca için ise birer kefilin 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.
OZANDAC EROLUN KIZI %5 GULSUN EROL CITCI ESTEP HIRSIZ boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak yedigin boklari