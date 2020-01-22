Ercan’da yakalandı

Lefkoşa’da kasiyer olarak çalıştığı Oktay Off Licence isimli işyerinden para ve sigara çalıp aynı gün ülkeden çıkış yapan Cumali Mert Bulut bir yıl sonra geri dönerken Ercan Havalimanı’nda yakalandı.

Poliste sorgulanan zanlı ifadesinde suçlamaları reddetti.

Ancak işyerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının üç karton sigarayı çantasına koyarken görüldüğü belirtildi.

Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Cumali Mert Bulut’un 21 Ocak 2019 tarihinde 05.05 sıralarında Demirhan’da Oktay Off Licence isimli işyerinde kasiyer olarak çalıştığı esnada kasadan 3 bin 165 TL nakit para ve 405 TL değerinde üç karton sigara çaldığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığını, o tarihten beridir aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Zanlının 20 Ocak’ta KKTC’ye giriş yaptığını kaydeden polis, tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının suçlamaları reddettiğini ancak kamera kayıtlarından sigaraları çantasına koyarken görüntü olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının turist statüsünde olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.