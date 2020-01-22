Adanın her köşesi adeta cennet bahçesi

Suna ERDEN

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne dün yansıyan olayda Merkezi Cezaevi’nde uyuşturucu partisi yapıldığını ortaya koydu.

Engin Koç ve 13 mahkûmun cezaevinin televizyon odasında iki adet sarma sigarayı aralarında döndürerek içtikleri tespit edildi. Uyuşturucu suçundan 14 Mart 2019 tarihinde 15 ay hapse mahkûm edilen ve önceki gün tahliye olan Koç, bu kez de cezaevine işlediği suçtan dolayı çıkar çıkmaz tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 6 Ocak 2020 tarihinde Merkezi Cezaevi’nin televizyon odasında zanlı Engin Koç’un 13 mahkûmla birlikte iki adet sarma sigarayı, aralarında döndürerek içtiklerini ve yapılan denetimde yerde 34 miligram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis, olayın kendilerine 8 Ocak’ta bildirildiğini, zanlıya 18 Ocak’ta yazılı dava tebliğ edildiğini söyledi. Polis, zanlı Engin Koç’un suçlamaları kabul etmediğini ve dün Merkezi Cezaevi’nden tahliye olduğunu belirtti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının Bin 500 TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



