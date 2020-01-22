Adanın her köşesi adeta cennet bahçesi

Suna ERDEN
Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne dün yansıyan olayda Merkezi Cezaevi’nde uyuşturucu partisi yapıldığını ortaya koydu.
Engin Koç ve 13 mahkûmun cezaevinin televizyon odasında iki adet sarma sigarayı aralarında döndürerek içtikleri tespit edildi. Uyuşturucu suçundan 14 Mart 2019 tarihinde 15 ay hapse mahkûm edilen ve önceki gün tahliye olan Koç, bu kez de cezaevine işlediği suçtan dolayı çıkar çıkmaz tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.
Soruşturmayı yürüten polis, 6 Ocak 2020 tarihinde Merkezi Cezaevi’nin televizyon odasında zanlı Engin Koç’un 13 mahkûmla birlikte iki adet sarma sigarayı, aralarında döndürerek içtiklerini ve yapılan denetimde yerde 34 miligram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.
Polis, olayın kendilerine 8 Ocak’ta bildirildiğini, zanlıya 18 Ocak’ta yazılı dava tebliğ edildiğini söyledi. Polis, zanlı Engin Koç’un suçlamaları kabul etmediğini ve dün Merkezi Cezaevi’nden tahliye olduğunu belirtti.
Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.
Mahkeme, zanlının Bin 500 TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
OZANDAC EROLUN KIZI %5 GULSUN EROL CITCI ESTEP HIRSIZ boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak yedigin boklari