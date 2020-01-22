Kardana’nın durumu ağır

Lefkoşa'da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önündeki yaya geçidinden yürürken Mehmet Hüseyin Tomak (23), yönetimindeki aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Feriha Kardana’nın (70) özel hastaneye sevk edildiği, üçüncü kez ameliyat edildiği, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kardana’nın tedavisi sürerken, kazaya neden olan sürücü Tokmak dün üçüncü kez ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının süratli, dikkatsiz ve tehlikeli sürüş yaptığını belirten polis, kazanın 15 Ocak tarihinde meydana geldiğini ifade etti.

Polis, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada zanlının yönetimindeki RH 132 plakalı araç ile hastane önündeki yaya geçidinde yürüyen Feriha Kardana’ya çarptığını söyledi.

Kazazedenin hayati tehlikesi sürüyor

Polis memuru, trafik kazasında ağır yaralanan Feriha Kardana’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, Feriha Kardana'nın özel hastaneye sevk edilip, ameliyatlar geçirdiğini ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Polis, alınması gereken ifadeler, tespit edilmesi gereken tanıklar ve kamera görüntüleri bulunduğundan, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.